Fincantieri, 8 ore di sciopero a gennaio

Foto 16:59 - La Fiom-Cgil ha dichiarato, per il mese di gennaio, 8 ore di sciopero generale di tutti i lavoratori del Gruppo Fincantieri. Lo stop è stato indetto "contro l'accordo separato e per la sua modifica, da effettuarsi con modalità che verranno decise dal Coordinamento nazionale Fincantieri convocato per lunedì 16 gennaio a Roma".

L'iniziativa è stata annunciata all'indomani del vertice, giudicato "insufficiente", con il ministro dello Sviluppo economico, Corrado Passera. L'incontro, riferisce la Fiom, "non ha modificato la situazione che si è determinata con l'accordo separato". Il sindacato "ha manifestato al ministro la necessità di un intervento del governo per modificare il piano presentato dall'azienda, soprattutto nelle parti che determinano la cancellazione della missione produttiva dei cantieri di Sestri Ponente e di Castellammare di Stabia, il taglio agli organici di oltre 1.200 addetti e l'ulteriore esternalizzazione di funzioni e attività".



"La Fiom - si legge ancora nella nota - ha proposto di avviare un vero confronto sulle scelte industriali necessarie per realizzare una diversificazione produttiva che sia capace di dare un futuro a tutta Fincantieri, in un rapporto strutturale con ciò che avviene nella dimensione europea. La Fiom ha evidenziato, inoltre, la necessità di un intervento urgente per garantire un'adeguata e solidale ripartizione del carico di lavoro tra i cantieri. Questo al fine di garantire la continuità del lavoro in tutti i siti, a partire da quelli in situazione più critica, quali Ancona e Sestri Ponente, e consentire la rotazione dei lavoratori in cassa integrazione con una tempistica certa".