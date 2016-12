foto Ansa Correlati Le foto della protesta

E' caos in Liguria e in Sicilia, dove gli operai Fincantieri hanno protestato contro il piano di riorganizzazione del gruppo. La Fiom non ha infatti ritenuto sufficienti le rassicurazioni del ministro dello Sviluppo economico, Corrado Passera, che ha incontrato a Roma i sindacati. Sette giorni fa i manifestanti avevano occupato l'aeroporto del capoluogo ligure. Annunciate otto ore di sciopero del gruppo.