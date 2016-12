foto Getty 17:38 - Rissa sfociata in tragedia in una discoteca di Genova Sampierdarena. Una ragazza di 19 anni, nata nel capoluogo ligure ma di origini sudamericane, è stata accoltellata, pare per errore, ad un polmone ed è ora ricoverata all'ospedale. Le sue condizioni sono ritenute gravi dai sanitari, che si sono riservati la prognosi. La polizia ha fermato un colombiano di 22 anni. - Rissa sfociata in tragedia in una discoteca di Genova Sampierdarena. Una ragazza di 19 anni, nata nel capoluogo ligure ma di origini sudamericane, è stata accoltellata, pare per errore, ad un polmone ed è ora ricoverata all'ospedale. Le sue condizioni sono ritenute gravi dai sanitari, che si sono riservati la prognosi. La polizia ha fermato un colombiano di 22 anni.

Secondo le testimonianze raccolte dagli investigatori della squadra mobile, che indagano sull'aggressione, la ragazza, una italo-colombiana si sarebbe messa in mezzo al parapiglia di una rissa, forse per cercare di placare gli animi.



Il fendente al torace che l'ha ferita in modo grave, dunque, sarebbe stato indirizzato verso un'altra persona. La ragazza ferita è ora in coma farmacologico, all'ospedale Villa Scassi. Proseguono, intanto, le indagini della polizia per risalire all'aggressore.



Polizia ferma un 22enne

Un colombiano di 22 anni è stato fermato dalla polizia. Gli investigatori sono risaliti al giovane sudamericano attraverso le testimonianze degli avventori della discoteca.