Operai bloccano trasmissione Blog 16:49 - Protesta dei dipendenti della Fincantieri e delle ditte degli appalti a Genova. I lavoratori, che protestano contro il piano di riorganizzazione dell'azienda, hanno occupato per alcune ore l'atrio dell'aeroporto Cristoforo Colombo. Gli operai dello storico stabilimento navale, che da giorni presidiano i cancelli della fabbrica, hanno sospeso la costruzione dell'ultima nave in lavorazione.

I lavoratori, oltre un centinaio, hanno esposto davanti ai banchi del check-in uno striscione con cui chiedono "certezza" per il loro futuro e sollecitando l'incontro con il governo che chiedono da giorni. Per alcune ore il traffico aereo è stato bloccato. Dopo l'annuncio della convocazione di un tavolo di confronto con il ministro dello Sviluppo, delle Infrastrutture e dei Trasporti, Corrado Passera, che si terrà il 10 gennaio, i circa 300 lavoratori hanno lasciato l'area imbarchi, permettendo così al traffico aereo di riprendere regolarmente.



Palermo, tute blu bloccano circonvallazione

Ancora in agitazione gli operai della Fincantieri di Palermo. Gli operai della Fincantieri hanno bloccato lo snodo fondamentale che attraversa la parte nord della città e che collega le autostrade per Trapani e Messina. Il traffico è paralizzato, con lunghe code di auto, in viale Regione siciliana e nelle zone limitrofe. I lavoratori contestano il piano di ridimensionamento dell'azienda che prevede 140 esuberi. Davanti alla fabbrica è rimasto un presidio di operai. C'è attesa, intanto, per la riunione che si terrà martedì 10 gennaio in prefettura con rappresentanti dell'azienda, dei sindacati e dell'assessore regionale alle Attività produttive Marco Venturi.