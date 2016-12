foto LaPresse 18:17 - "Se Equitalia è diventata un bersaglio bisognerebbe capirne le ragioni oltre che condannare le violenze". E' quanto scrive Beppe Grillo sul suo blog. "Un avviso di pagamento è diventato il terrore di ogni italiano. Se non paga l'ingiunzione non sa più cosa può succedergli. Monti - è il consiglio del comico - riveda immediatamente il funzionamento di Equitalia, se non ci riesce la chiuda. Nessuno ne sentirà la mancanza". - "Se Equitalia è diventata un bersaglio bisognerebbe capirne le ragioni oltre che condannare le violenze". E' quanto scrive Beppe Grillo sul suo blog. "Un avviso di pagamento è diventato il terrore di ogni italiano. Se non paga l'ingiunzione non sa più cosa può succedergli. Monti - è il consiglio del comico - riveda immediatamente il funzionamento di Equitalia, se non ci riesce la chiuda. Nessuno ne sentirà la mancanza".

Immediata la reazione di Attilio Befera, presidente di Equitalia, che sottolinea come "in un momento di difficoltà bisognerebbe avere tutti il massimo senso di responsabilità e occorrerebbe difendere gli uomini che fanno il loro dovere al servizio della collettività". Questa volta, conclude Befera, "la battuta di Grillo non fa ridere nessuno".



Polemico anche Daniele Capezzone, portavoce del Pdl, secondo il quale "qualunque ragionamento sui poteri di Equitalia va fatto condannando in modo assoluto, senza se e senza ma, senza alcuna subordinata, ogni atto piccolo o grande di violenza. E tutti, Grillo incluso, abbiamo il dovere di evitare che le nostre parole, magari forzate o distorte, possano suonare ad alcuni come giustificazione di ciò che non è in nessun modo giustificabile. Se non lo facciamo, è per tutti un pessimo modo di iniziare l'anno".



Capezzone sottoline poi di essere stato "tra i primi esponenti politici a chiedere a più riprese una modifica dei poteri concessi a Equitalia. E continuo a credere che la lotta all'evasione fiscale abbia bisogno di strumenti liberali e non di mezzi illiberali (come purtroppo accade in Italia con pignoramenti, sequestri e ipoteche). L'ho detto e lo ribadisco. Ma, detto questo - ribadisce - Grillo scherza col fuoco".