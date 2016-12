Alluvione Genova,"processare Paita"

I pm che indagano hanno chiesto il rinvio a giudizio per l'ex assessore regionale alla Protezione civile della Liguria, e attuale capogruppo Pd in Regione, Raffaella Paita, e per Gabriella Minervini, dirigente della Protezione civile regionale, per l'alluvione del 2014 a Genova. In quell'occasione ci furono un morto e molti danni. Entrambe sono accusate di omicidio colposo, per la morte dell'ex infermiere Antonio Campanella, e di disastro colposo.