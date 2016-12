18:58 - La A7 Genova-Milano è stata chiusa tra Bolzaneto e Busalla per una frana in direzione del capoluogo lombardo. Sul posto soccorsi e i tecnici della società autostradale. Una cascata di acqua e fango è finita sulla carreggiata Nord bloccando il transito. Nei pressi di Bolzaneto c'è stato un altro smottamento ed è stata chiusa una corsia sempre in direzione di Milano. Non ci sono mezzi coinvolti.