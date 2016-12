21 ottobre 2014 Alluvione, a Genova esplode la rabbia Padoan firma: stop tributi fino al 20/12 I manifestanti chiedono a gran voce le dimissioni della giunta. Nel mirino anche i vertici della Regione e di Arpal. Delegazione ricevuta dal sindaco Tweet google 0 Invia ad un amico

19:37 - Uova, monetine, bottigliette di plastica e altri oggetti sono stati lanciati verso il palazzo comunale di Genova dai manifestanti che sono scesi in piazza per chiedere le dimissioni della giunta regionale comunale e dei vertici di Arpal, dopo l'alluvione che ha colpito la città. La protesta si è infuocata quando i cittadini, che stanno protestando davanti all'edificio blindato, hanno visto affacciarsi un dipendente comunale.

Ok al decreto: stop tributi fino al 20 dicembre - Tributi sospesi dal 10 ottobre fino al 20 dicembre per i contribuenti residenti nei comuni interessati dalla recente alluvione della Liguria, tra cui Genova. Il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan ha firmato il decreto. Lo annuncia lo stesso dicastero in una nota.



La sospensione riguarda tutti i soggetti (persone fisiche e non), anche in qualità di sostituti di imposta, aventi residenza, sede legale o operativa nei territori interessati dal maltempo. Il decreto sospende anche i versamenti, derivanti dalle cartelle notificate dagli agenti della riscossione o derivanti da accertamenti esecutivi, mentre le ritenute devono continuare a essere operate e versate.



Manifestanti: "Sbloccare subito i fondi" - I manifestanti, in piazza con le bandiere di Genova e il Tricolore, chiedono poi l'immediato sblocco dei fondi stanziati per il dissesto idrologico, la messa in sicurezza del territorio da parte del governo e lo stanziamento di fondi per il risarcimento dei commercianti genovesi e di tutti i cittadini nuovamente e duramente colpiti dall'alluvione.



In prima fila per gridare con gli altri presenti "Vergogna" e "licenziamoli" anche Cristiano De Andrè e Francesco Baccini. I manifestanti chiedono le dimissioni del sindaco Marco Doria e del governatore Claudio Burlando "per manifesta incapacità di governo".



Delegazione ricevuta dal sindaco - Il sindaco, Marco Doria, ha incontrato una delegazione di manifestanti del comitato #OraBasta.