Alluvione a Genova, esondano i torrenti: un morto a Brignole, auto travolte dalle acque

Il corpo senza vita dell'uomo è stato trovato vicino ad una palina dell'autobus: la vittima è stata probabilmente travolta dalla piena del Bisagno.



Esondati il Bisagno e il Fereggiano - Proprio il torrente Bisagno, che attraversa Genova, è esondato tra Molassana e Brignole. L'acqua ha invaso le strade circostanti trascinando via le auto parcheggiate. Parte della città è stata colpita da un blackout. Anche il rio Fereggiano, che determinò l'alluvione del 2011 provocando sei morti, è esondato allagando la zona dietro lo stadio Ferraris. La Protezione civile ha invitato i cittadini a allontanarsi da scantinati, bassi e primi piani.



L'acqua in strada sfiora i due metri - In alcune zone di Genova l'acqua dei torrenti esondati è arrivata a un'altezza di un metro e ottanta, come nella zona di Sant'Agata, in corso Sardegna. Il temporale intanto ha rallentato la sua forza e questo potrebbe consentire il deflusso delle acque. In piena notte è esondato anche lo Sturla, torrente del quartiere Levante della città.



Paura anche a Montoggio - Nel paese dell'entroterra di Montoggio, colpito da un blackout elettrico, l'acqua dello Scrivia ha raggiunto il primo piano delle case. Alcune auto, spinte dalla forza dell'onda di piena, sono incastrate tra le mura delle case e il buio rende difficile capire l'entità di quanto sta succedendo. Il sindaco ha annunciato che venerdì le scuole resteranno chiuse.



I primi disagi nel pomeriggio - Nelle scorse ore le forti piogge hanno spinto il sindaco di Recco a fare evacuare per precauzione un asilo in via Milano nei pressi del torrente Recco. A Chiavari è esondato il fiume Entella alla foce, ma non si registrano danni a cose a persone. A Rapallo allagamenti nella zona di piazza delle Nazioni. Per precauzione è stato alzato il ponte mobile di piazza Cile.