Albenga, "commissariata" la diocesiScandali da un clero "disinvolto"

A monsignor Oliveri viene rimproverato di aver accolto in seminario aspiranti sacerdoti senza aver esaminato con attenzione la reale vocazione dei giovani e questo avrebbe generato preti "deboli". Così la sua diocesi ha dovuto subire vari scandali: sacerdoti condannati o indagati per pedofilia, altri che posano nudi su Facebook, parroci con tatuaggi, sacerdoti che lasciano le parrocchie portando via la "cassa", preti che fanno i barman in locali notturni, altri che corteggiano le fedeli.



Tra gli scandali la condanna per abusi sessuali su una chierichetta di don Luciano Massaferro (7 anni e 8 mesi); la storia di padre Alfonso Maria Parente che fugge con la cassa della parrocchia di Pairolo o quella di don Juan Pablo Esquivel, che vive con un amico ed è appassionato di culturismo.



Monsignor Oliveri avrà un "tutor", si parla di Alberto Maria Careggio, ex vescovo di Sanremo-Ventimiglia, 77 anni, ex "guida alpina" di papa Wojtyla, considerato un progressista.