Alassio, boom di veli in spiaggia: "In Francia troppi divieti"

La Francia vieta l'uso del burkini in spiaggia? E le donne musulmane si trasferiscono sulla costa ligure. Lo riporta " La Stampa ", secondo la quale ad Alassio nelle ultime settimane si è registrato un vero boom di donne velate . Accompagnate da mariti e figli sono sempre più le donne che, indossando il velo islamico , scelgono la cittadina ligure, che per qualche settimana ha ospitato anche una principessa araba .

Si tratta di Nouf Nint Abdullah al Saud, della famiglia saudita (suo marito è il figlio del defunto re Abdullah, governatore della regione della Mecca e oggi governatore della provincia di Najran) che per tre settimane è stata al Grand Hotel di Alassio.



Da parte del sindaco Enzo Canepa comunque non c'è l'intenzione di vietare il costume islamico. "Sono assolutamente contrario al burqa, ma non farò alcuna ordinanza per vietare il burkini - dice -. Credo che in questo momento si debbano smorzare i toni, e un divieto del genere, inevitabilmente, li alimenterebbe".