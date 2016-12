Agguato a Genova, ucciso un italiano e feriti due stranieri. Ricercati due pregiudicati, padre e figlio

I due pregiudicati sono di origini siciliane con alle spalle precedenti molto gravi, anche legati alla mafia. I due hanno fatto irruzione nell'abitazione per uccidere tutti e tre gli uomini presenti nella casa di salta San Giacomo.



Spedizione per uccidere - La conferma della spedizione arriva dalla prima ricostruzione effettuata dalla sezione omicidi della squadra mobile: i due ricercati appena entrati in casa hanno cominciato a sparare contro tutti. Ma solo Davide Di Maria è stato colpito dalle pallottole. Questo ha dato il tempo agli altri due bersagli di difendersi. Ne è nata una colluttazione fra i due assassini, che hanno usato anche il calcio della pistola e un coltello, e i due feriti, un genovese di origine senegalese e un colombiano. Poi la fuga dei killer, forse feriti anch'essi, a bordo della Fiat Seicento gialla (intestata al padre) e dello scooter Tmax.



I due ricercati sono nomi molto noti alla polizia e gravitano fra il centro storico e la Valle Polcevera: il padre, 60 anni, è finito più volte in inchieste di mafia, il figlio, 34 anni, oltre a reati comuni è stato coinvolto in inchieste legate agli ultrà del Genoa.