A Varazze arrivano onde alte per fare il surf

Il maltempo e in particolare le mareggiate che hanno flagellato la Liguria hanno reso felici i surfisti di Varazze che, come alle Hawaii, a decine hanno cavalcato le onde. Insieme a Federico Piccinaglia, 43 anni di Stella, di professione bagnino e istruttore di Sup, veterano di campionati del mondo alle Hawaii e in Francia hanno approfittato delle burrasche che in questi giorni in Liguria hanno provocato onde fino a sei-sette metri grazie a venti fino a 150 km l'ora.