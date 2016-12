A pezzi la casa-museo di Sandro Pertini Scatta la mobilitazione per salvarla

Calcinacci cadono dalla facciata della casa-museo di Sandro Pertini a Stella , il paese in provincia di Savona che ha dato i natali al presidente-partigiano. A 25 anni dalla morte del Capo dello Stato più amato dagli italiani, scatta una mobilitazione per sistemare la palazzina mentre l'assessore regionale alla Cultura, Ilario Cavo , promette: "Pronti 100mila euro , la salveremo in tempo per il 120esimo anniversario dalla nascita ".

"Abbiamo scoperto che era in cattive condizioni - racconta l'assessore a La Stampa -. Allora è nata l'idea di una legge regionale ad hoc per creare un progetto Pertini 25/09/2016. A bilancio abbiamo già 100mila euro per i lavori".



All'interno della casa si può trovare un rilevante pezzo della storia d'Italia e della vita del settimo presidente della Repubblica, in carica dal 9 luglio del 1978 e fino al 29 giugno del 1985. Tra centinaia di foto e cimeli, anche una collezione delle amate pipe da cui il presidente non si separava mai.