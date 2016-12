A Genova arriva la "zanzara coreana": punge di giorno ed è resistente al freddo

A Genova è arrivata la "zanzara coreana". L'insetto è stato trovato nella città dall'Istituto Zooprofilattico del Nord Ovest, con l'aiuto delle Asl liguri e del Comune. L'animale è giunto in Europa nel 2011 annidato in un carico di orchidee proveniente dall'Estremo Oriente, e in Italia era già presente in quattro regioni (Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Lombardia). La "zanzara coreana" è di colore nero screziato di bianco, resiste al freddo e punge di giorno.