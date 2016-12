21:04 - Un sub di 64 anni, Athos Barbolini, residente a Castelfranco Emilia (Modena), è morto mentre si stava immergendo con un gruppo di amici tra Santa Margherita e Portofino. L'uomo è stato soccorso da un gommone. I soccorritori hanno continuato le manovre di rianimazione ma inutilmente. E' il terzo sub che perde la vita in 3 settimane nelle acque di Portofino.