Sub francese muore a Genova

00:30 - Un sommozzatore francese è morto dopo essersi sentito male risalendo da un'immersione sul relitto della Haven, a Genova. L'uomo, 47 anni, si era immerso con alcuni connazionali sul relitto poi, per cause ancora in via d'accertamento, ha compiuto una risalita troppo veloce soffrendo un'embolia. Subito con una motovedetta della Capitaneria di porto è stato trasportato nella camera iperbarica del san Martino di Genova ma è arrivato troppo tardi.