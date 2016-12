17:32 - Infastidito dai rumori provocati da alcuni ragazzini che giocavano in strada a Portovenere, nello Spezzino, un 47enne ha sparato con una carabina ad aria compressa caricata con pallini di piombo. L'uomo ha colpito di striscio tre bambini ferendoli in modo lieve. E' stato denunciato per lesioni aggravate e detenzione abusiva di arma da sparo. Ad avvisare i carabinieri, i genitori dei piccoli ancora impauriti.