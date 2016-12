Savona, turista fiorentino annega per salvare un bambino in difficoltà

20:05 - Un turista fiorentino è morto annegato tentando di salvare un bimbo nel mare di Savona. Massimo Barlacchi, 63 anni, ha notato il bambino in difficoltà davanti alla foce del Letimbro e si è tuffato per raggiungerlo; il mare agitato e la fatica lo hanno però tradito: inutili i tentativi di rianimarlo. A raggiungere il piccolo è stato poi un bagnino.

Altre quattro persone si sono tuffate o hanno utilizzato i pattini per raggiungere i due. Sei almeno le persone soccorse in mare davanti alla foce del Letimbro dalla locale pubblica assistenza insieme al 118. Dal porto di Savona è anche salpata una motovedetta della Capitaneria di Porto dopo che si era diffusa la voce, risultata poi infondata, di un bagnante disperso.



Il turista fiorentino è stato trasportato a riva così come gli altri bagnanti in difficoltà. Quelli più gravi sono stati affidati alle cure del 118 e trasportati all'ospedale per accertamenti.