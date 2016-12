Savona, sparatoria sul lungomare Turista ferito da proiettile carabinieri

20:22 - Un turista torinese di 42 anni, Corrado Manarin, è rimasto ferito in una sparatoria a Pietra Ligure, nel Savonese. Lo scontro a fuoco è avvenuto sul lungomare, durante l'inseguimento dei carabinieri a due malviventi, Daniele Bellapianta e Leon Giorgio Galeotti, poi arrestati, in fuga dopo una rapina in un supermercato di Borghetto Santo Spirito. Il proiettile che ha colpito al fianco Manarin sarebbe stato esploso dalle forze dell'ordine.

I banditi, una volta concluso il colpo, sono partiti in auto sgommando tra i turisti che stavano rientrando dalla spiaggia e tra le auto sull'Aurelia. L'auto dei malviventi ha finito la sua corsa andando a sbattere contro un palo e i due sono poi scappati a piedi sulla spiaggia cercando di far perdere le proprie tracce tra i bagnanti. Fermato per primo il 24enne milanese, poi il complice, 23enne di origine romena ma residente anch'egli a Milano.



I due erano stati a Montecarlo ed erano rimasti senza soldi. Avevano quindi deciso di compiere una rapina per pagarsi i giorni di vacanza in Riviera.



Il ferito non è in pericolo di vita - Il ferito, residente a Nichelino (Torino), subito dopo essere stato colpito da un proiettile al fianco sinistro si è rifugiato all'interno di una struttura alberghiera. Soccorso, è stato trasportato all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove è stato operato per la lesione a un rene.



Secondo quanto appreso, a colpirlo sarebbe stato un proiettile vagante sparato in aria dai carabinieri che, deviato, l'ha colpito di rimbalzo. Nessuna arma è stata infatti ritrovata addosso ai due arrestati, Daniele B., 24 anni, e Leon G.G., 23 anni, entrambi residenti nel milanese. Avevano solo una pistola giocattolo. Assieme alla scacciacani, sull'Audi A4 dei rapinatori è stato trovato il sacco contenente il bottino della rapina.



La rapina a volto coperto - Già al supermercato a Borghetto Santo Spirito uno dei due banditi aveva mostrato al personale una pistola. I malviventi sono entrati col volto coperto. "Uno indossava una maschera, l'altro un paio di occhiali da sole - hanno raccontato i dipendenti del supermercato - ci hanno fatto aprire i registratori di cassa e dopo aver preso i soldi si sono dileguati su un'auto di grossa cilindrata verso Pietra Ligure".