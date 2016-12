23:20 - Dodici tonnellate di rifiuti pericolosi sono state sequestrate dall'ufficio antifrode dell'ufficio Dogane di Savona in un controllo sul traffico illecito di merci. I rifiuti erano nascosti in un semirimorchio diretto in Africa, due camionisti sono stati denunciati. Stavano trasportando 574 batterie, 209 motori con olio contaminato, 60 vecchi televisori.