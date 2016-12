10:28 - Ha molestato per quattro mesi il suo ex medico curante fino a quando, dopo avergli inviato l'ennesimo sms di minaccia, è andato sotto la sua abitazione. Protagonista un 47enne di Loano, nel Savonese. Il medico, preoccupato per l'atteggiamento aggressivo, ha avvertito il 112 che ha fermato l'uomo. Ora dovrà rispondere del reato di stalking.