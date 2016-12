Savona, il Tar annulla la bocciatura "Studentessa perseguitata dalla prof"

14:16 - Il Tar della Liguria ha annullato la bocciatura di una studentessa del liceo scientifico di Savona, non ammessa alla quarta per non essere riuscita a superare gli esami di riparazione in matematica e fisica. Secondo i giudici, l'insegnante ha tenuto nei suoi confronti "un approccio autoritario e un comportamento anomalo, opposto alla deontologia professionale del docente".

La bocciatura risale al 2011. Dopo l'esito dello scrutinio, i genitori della giovane avevano deciso di presentare ricorso accusando la professoressa di aver perseguitato la figlia. "Non è mai stata interrogata nelle materie nelle quali è stata ritenuta insufficiente. Il giudizio negativo espresso nello scrutinio di giugno dal consiglio di classe è stato espresso in assenza di voti".



La scuola, chiamata in causa, ha sempre difeso l'insegnante. Ma il Tar, dopo aver analizzato anche alcuni precedenti, ha invece dato ragione alla studentessa: "I metodi didattici dell'insegnante in questione sono già stati oggetto di contestazione in una precedente controversia concernente un'altra alunna dello stesso liceo, in occasione della quale è emerso l'anomalo comportamento dell'insegnante".