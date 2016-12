Savona,crolla cortiletto: un ferito

18:40 - Paura a Savona per il crollo di un cortiletto posto davanti ai portoni di alcune case in via Mignone, alla periferia della città. Il cortile era stato costruito sopra un corso d'acqua che percorre la strada, e quando ha ceduto ha provocato il ferimento di una persona. Impressionanti le foto dell'avvenimento, pubblicate da savonagraffiti.it, sito dell'assessorato al decentramento.