Sanremo, cinghiale carica due anziani

13:40 - Due anziani sono stati feriti, uno in modo grave, da un cinghiale in un bosco a Beuzi, sopra Bussana di Sanremo, in Liguria. Il più grave dei due ha riportato ferite al braccio sinistro, al fianco e alla coscia, dove è stata lesionata un'arteria, ed è stato portato in codice rosso all'ospedale. L'altro anziano se l'è invece cavata con una profonda ferita a un polpaccio.