Problemi ad aereo mogli marò

20:21 - C'erano anche le mogli dei marò italiani detenuti in India sul volo Alitalia delle 11.15 per Roma, che ha dovuto ritardare la partenza per problemi in fase di decollo. Il velivolo, su cui viaggiavano Vania Ardito e Paola Moschetti, moglie di Salvatore Girone e compagna di Massimiliano Latorre, ha bucato uno pneumatico durante il rullaggio ed è rimasto in aeroporto fino alle 14, quando, dopo gli interventi di ripristino, è ripartito.