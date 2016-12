Picchia padre per la droga: fermato

22:19 - Ha aggredito e picchiato l'anziano padre che non gli voleva dare i soldi per comprare la droga. Per questo un genovese di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri in un'abitazione di San Teodoro. A chiamare le forze dell'ordine proprio il 67enne. Alla vista dei carabinieri l'uomo ha anche aggredito i militari. Dovrà rispondere del reato di violenza, resistenza e maltrattamenti in famiglia. Il padre è stato trasportato al pronto soccorso.