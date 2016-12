00:05 - Un motociclista quarantenne è morto in un incidente stradale, in cui sono rimaste coinvolte altre due auto. L'incidente è avvenuto a Pegli dopo l'incrocio tra via Nicoloso da Recco e via Caldesi, nei pressi del Castello Vianson. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e personale del 118. Inutili i tentativi di rianimare il motociclista.