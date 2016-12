Matrimonio combinato, donna pagata per sposare transex: due in manette

16:40 - Un 50enne di Imperia, già coinvolto in un'indagine sul favoreggiamento della prostituzione, e il suo compagno, una transessuale brasiliana di 30 anni, sono stati arrestati per aver combinato il matrimonio di quest'ultimo con una 40enne bergamasca. La donna sarebbe stata retribuita per convolare a nozze con la transex, che si sarebbe così garantita la cittadinanza italiana. Il rito, interrotto dai carabinieri di Alassio, si stava celebrando a Bergamo.

Dalle indagini, inoltre, è emersa una vera e propria organizzazione che agganciava ragazze provenienti dal Brasile per farle poi prostituire in Italia.