Maltempo, scatta l'allerta in Liguria Forti piogge in arrivo: rischio frane

14:00 - La Protezione civile della Regione Liguria ha emanato lo stato di allerta 2, cioè quello di massimo grado, per Imperiese, Golfo del Tigullio e Spezzino, e lo stato di allerta 1 sul resto del territorio regionale dalle 18 di oggi alla mezzanotte di domani. La decisione è stata presa per il rischio di esondazione di fiumi e torrenti e per il marcato pericolo di frane a causa dell'elevata quantità di pioggia che è previsto cada sulla regione.

I tecnici della Protezione civile saranno presenti in sala operativa per tutta la durata dell'allarme. "Si raccomanda la massima attenzione, soprattutto nelle aree a rischio esondazione e in quelle a rischio frana", si legge in una nota. Sarà costantemente aggiornato il sito www.allertaliguria.gov.it.



Scuole chiuse in Liguria - I sindaci di molti paesi liguri hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Niente lezioni a Sanremo, Andora, Laigueglia, Alassio, Albenga, Ceriale, Borghetto Santo Spirito, Loano, Pietra Ligure, Borgio Verezzi, Finale Ligure, Noli, Villanova d'Albenga, Ortovero Tovo San Giacomo e Toirano. Istituti chiusi anche a Sestri Levante, Santa Margherita Ligure, Rapallo e Zoagli. Scuole aperte, invece, a Savona.



Liguria, le previsioni - Nel suo avviso meteo, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente segnala che dal pomeriggio il maltempo si intensificherà rapidamente a cominciare dal Ponente, le condizioni meteo continueranno a peggiorare venerdì per migliorare sabato. Precipitazioni di forte intensità previste fino a venerdì, con una quantità di pioggia particolarmente elevata. Va aggiunta un'alta probabilità di temporali, e sul fronte venti le raffiche locali raggiungeranno i 70-80 chilometri orari, con mari agitati. Precipitazioni diffuse e persistenti su tutta la Liguria previste anche venerdì, associate a rovesci e temporali, con deboli nevicate nell'entroterra.



Venerdì vento forte nelle Marche - Nelle Marche la Protezione civile prevede per venerdì forti venti, che investiranno tutta la regione, con l'eccezione del settore costiero meridionale. Le raffiche raggiungeranno i 90-100 chilometri l'ora.