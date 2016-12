14:00 - Scuole chiuse in Liguria, tra Ponente e Levante, domani per l'allerta meteo. Lo hanno deciso i sindaci. La Protezione Civile è già in stato di allerta, mentre i tecnici dei Comuni hanno già monitorato i corsi d'acqua più a rischio in attesa dell'arrivo della forte perturbazione che porterà violenti acquazzoni in serata. Sospesi anche i mercati rionali.