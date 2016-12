19:01 - C'è un disperso in Liguria, dove il maltempo continua a flagellare la costa e l'entroterra. Due uomini sono caduti nel torrente Poggi, a Sessarego, sulle alture intorno a Genova, ma solo uno di loro è stato tratto in salvo, mentre si cerca la seconda persona. Sembra che l'uomo soccorso, in forte stato di shock, non abbia detto subito che con lui c'era qualcun altro, e per questo le ricerche sono scattate in ritardo.