13:15 - Rientra l'allerta 2 decretata giovedì dalla protezione civile della Liguria, per l'attenuarsi del maltempo. Revocato lo stato di allerta in tutta la regione tranne che nel Tigullio e nello Spezzino dove l'allerta 2 rimarrà fino al primo pomeriggio per poi passare al livello inferiore fino alle 18 di sabato. La regione sollecita comunque a "continuare a prestare attenzione soprattutto nelle aree a rischio esondazione".