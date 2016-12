19:27 - Continuano i disagi da Nord a Sud a causa del maltempo che sta investendo l'Italia. In Liguria sono circa 150 le persone sfollate, in via precauzionale per le incessanti piogge. Le loro abitazioni sono infatti minacciate da frane o possibili esondazioni. In val d'Ossola uno snowborder è morto a causa di una valanga. Mentre nel Bellunese uno sciatore è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Treviso.

Fiumi in piena e strade chiuse in Friuli - Dal tardo pomeriggio di sabato il Friuli Venezia Giulia è stato interessato da intense precipitazioni su Alpi e Prealpi che hanno provocato numerosi allagamenti di strade. La provinciale 34 Lestans-Sequals è rimasta chiusa per circa tre ore, mentre altri allagamenti hanno interessato la provinciale a Castelnovo del Friuli, Azzano Decimo, Prata di Pordenone, Pasiano di Pordenone e Caneva. Lo rende noto la Protezione civile regionale.



Bloccati collegamenti veloci nel Golfo di Napoli - Il forte vento di libeccio forza 8 ed un mare molto agitato forza 5-6 blocca i collegamenti veloci con le località del Golfo di Napoli. Al momento, solo qualche traghetto effettua qualche corsa.



Violento nubifragio a Roma - Un violento nubifragio ha colpito Roma. Molti gli allagamenti e gli alberi caduti in tutte le zone della città e il comune di Riano. A Riano, vicino Roma, una tromba d'aria ha provocato la caduta di numerosi alberi e delle antenne delle aziende di telecomunicazione. Numerose le chiamate ai vigili urbani e ai pompieri.



Allerta valanghe in Alto Adige - Forte pericolo valanghe in vaste zone dell'Alto Adige. Nelle ultime 24 ore a 2mila metri sono caduti da 20 a 50 cm di neve fresca molto pesante e si sono già registrate numerose valanghe spontanee. Il pericolo è alto soprattutto nel gruppo Ortles-Cevedale e lungo la cresta di confine orientale. Lunedì e martedì la situazione resta molto delicata.



Allagamenti e frane in Toscana - Nel nord-ovest della Toscana si sono verificati allagamenti e smottamenti a causa della pioggia insistente. Dalla sala operativa della protezione civile informano che le piccole frane hanno interessato soprattutto le province di Massa Carrara, Lucca, Prato, Pistoia, Firenze. Alcune abitazioni sono rimaste isolate. La situazione meteo è in miglioramento e il livello dei fiumi si sta abbassando.



Belluno, sciatore travolto da valanga: è grave - Una valanga ha travolto uno sciatore a Misurina, tra Col de Varda e il rifugio Città di Capri. Sul posto sono intervenute due pattuglie del Corpo Forestale e Soccorso alpino che hanno estratto il corpo di M.D.F., 58 anni, di Auronzo (Belluno). L'uomo, che è stato trasportato in ospedale a Treviso, versa in gravi condizioni.



Frana colpisce automobile in Calabria: due feriti - Due persone sono rimaste lievemente ferite a causa di una frana che ha colpito l'auto a bordo della quale viaggiavano. L'episodio è avvenuto sulla statale 18, nei pressi di Bagnara Calabra. L'Anas ha chiuso il tratto della statale tra lo svincolo per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria e Ceramida, in entrambe le direzioni. La frana è stata causata della pioggia. Il personale dell'Anas è presente sul posto per ripristinare la circolazione.



Valanga in Ossola, snowborder morto - E' morto l'uomo travolto da una valanga all'Alpe Ciamporino, sulle montagne dell'Ossola. E' deceduto pochi minuti dopo il ricovero nell'ospedale di Domodossola. Stava scendendo per un pendio su una tavola da snowboard. A estrarre il corpo erano stati i volontari del soccorso alpino, che avevano effettuato immediatamente le misure di pronto soccorso.