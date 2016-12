M.O.,Cei:no cancellazione cristiani

11:59 - "Non possiamo tacere davanti al progetto in atto di cancellare i cristiani dalla Terra Santa come da altri luoghi. Sarebbe abbandonare tanti fratelli che soffrono per la fede e l'umanità alla barbarie". Lo ha detto il presidente della Cei Angelo Bagnasco. "Dobbiamo gridare che se dalla comunità internazionale non si levano forte e insistente condanna e presa di distanza dalla inaccettabile vergogna è una viltà imperdonabile", ha aggiunto.