Liguria, albero cade vicino binari

10:57 - Nuovo cedimento, a causa del maltempo, ad Andora, nel Ponente ligure, nei pressi della zona dove venerdì era avvenuto il deragliamento di un treno sul binario unico in direzione Ventimiglia. Un albero è caduto sulla massicciata, costringendo gli addetti ai lavori a bloccare immediatamente ogni attività di ripristino in corso, per monitorare meglio la zona, nel timore di nuovi crolli.

Intanto il sindaco di Andora, Franco Floris, ha firmato un'ordinanza con la quale intima a Rfi di intervenire per "ripristinare immediatamente il tratto ferroviario. Devono togliere subito il treno e la frana da lì e riaprire la ferrovia - ha detto Floris -. Le polemiche non mi interessano. Si deve agire subito". Il sindaco ha anche preparato una comunicazione con la quale si chiede alla procura il dissequestro dell'ufficio tecnico "per poter proseguire con il lavoro di routine".