Levanto, cadavere trovato in mare

11:11 - Il cadavere di un uomo dall'apparente età di 40-45 anni è stato trovato in mare a Levanto (La Spezia) da alcuni pescatori che hanno subito avvertito le forze dell'ordine. Il cadavere non presenterebbe ferite evidenti e sarebbe privo di documenti. Negli alberghi della zona sono state avviate le ricerche per verificare se possa trattarsi di un turista. Attesi gli esiti dell'autopsia per chiarire le cause della morte.

E' stata ritrovata anche una carta di credito che potrebbe fornire informazione sull'identità dell'uomo. Secondo il medico legale, non ci sarebbero lesioni sul corpo, rimasto in acqua probabilmente meno di 12 ore visto che era integro. L'uomo sarebbe stato rinvenuto in un luogo per il quale si esclude una possibile caduta dall'alto.