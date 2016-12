Lerici, turista americano salda multa per divieto di sosta 50 anni dopo

10:08 - Nel 1964 un turista americano aveva preso con la Vespa una multa da mille lire per divieto di sosta a Lerici. Ora, dopo 50 anni, il signor Robert Atherton ha pagato l'infrazione al Comune inviando 50 dollari all'ufficio di polizia municipale. L'americano, residente a Phoenix in Arizona, ha ritrovato il verbale della multa e ha inviato il denaro in contante per "ottemperare alla dimenticanza". Il sindaco Caluri: "Un gesto ammirevole, sia di esempio".

Il signor Atherton da Phoenix ha fatto un po' di conti: mille lire nel 1964 sarebbero circa 18mila lire nel 2014 che, convertite in euro, fa 9,29. Aggiungendo la mora per 50 anni e, grosso modo, ne escono circa 38 euro, che convertiti al cambio corrente sono appunto 50 dollari.



I vigili non ci potevano credere perché in effetti questa storia ha dell'incredibile: ma la fotocopia del verbale era lì, sotto i loro occhi, a testimoniare la multa elevata per la sosta in divieto di circolazione il 1 luglio 1964, a Lerici in via Molo a pochi passi dalla splendida fortificazione dell'XI secolo. Un verbale con tanto di ammonimento: "Potrà procedere all'oblazione entro 15 giorni". E se questo non veniva fatto sarebbe stato "elevato processo verbale di contravvenzione". Di giorni ne sono passati 18.250 ma la multa è stata infine pagata e anche con la rivalutazione.



Il sindaco di Lerici, Marco Caluri, è rimasto a bocca aperta e non ci voleva credere ma leggendo bene il verbale della multa ha scoperto che era stata firmata da suo suocero che faceva il vigile urbano. Immediati i ringraziamenti: "Ringrazio il signor Atherton a nome mio e dell'amministrazione comunale e non mancherò di rispondergli, ringraziandolo personalmente per la sua onestà. Un gesto davvero ammirevole, che spero possa essere preso di esempio".