La Spezia, vasto rogo nei boschi

13:35 - In corso lo spegnimento di un vasto incendio divampato a Vallegrande, nei pressi dell'abitato di Pitelli, per un incendio boschivo che interessa un'area di circa un ettaro. I vigili del fuoco stanno intervenendo con due squadre operative e i Canadair. L'incendio interessa la zona tra la centrale Enel, la polveriera della Marina Militare in disuso e il versante sottostante l'abitato di Pitelli, ma non c'è nessun pericolo per case o strutture.