L'ultimo equipaggio della Costa Concordia, 10 marittimi a bordo

11:32 - La Costa Concordia anche se ormai è in demolizione, ha dovuto dotarsi per legge di un nuovo equipaggio con un comandante e 10 marittimi, tutti genovesi, selezionati da una società specializzata in questo tipo di attività. A rivolgersi alla Esa Group è stato il cantiere San Giorgio del Porto, in qualità di armatore della Concordia.

Come riporta l'edizione genovese del quotidiano La Repubblica "il cantiere, infatti, secondo gli accordi è diventato proprietario della nave al momento dell'attracco e quindi deve dotarsi di un equipaggio". E' stato dunque necessario scegliere una nuova squadra formata da un comandante, il successore di Francesco Schettino, un direttore di macchina, un ufficiale e sette marittimi.



L'equipaggio ha tra le sue attuali mansioni quella di garantire il rispetto del protocollo di sicurezza. Nel caso della recente allerta meteo ad esempio ha immediatamente chiamato gli ormeggiatori perché rinforzassero appunto gli ormeggi della nave. Tiene inoltre sotto controllo la stabilità della nave ed è di supporto a tutte le persone che salgono a bordo. Grazie ai turni la nave è sempre sotto controllo.