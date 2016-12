18 gennaio 2014 Incendio al porto di Rapallo, distrutti tre maxi yacht Almeno due milioni di euro di danni. Tra le imbarcazioni affondate anche quella di Antonio Ligresti Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

23:40 - Quattro ore hanno impiegato i vigili del fuoco di Rapallo per spegnere il rogo che nel porto turistico "Carlo Riva" ha distrutto tre megayacht. Le barche di 18, 19 e 26 metri sono affondate: danni per due milioni di euro. L'incendio sembra si sia sprigionato dal Samura di proprietà dell'industriale del riso Curti Francesco Sempio per poi estendersi agli yacht vicini, il Kikka e il Delfino 4 quest'ultimo di proprietà di Antonio Ligresti.