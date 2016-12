Imperia, scuole chiuse anche sabato

20:39 - Anche sabato a Imperia le scuole rimarranno chiuse a causa del maltempo, come disposto dal sindaco del capoluogo, dopo l'invito della Regione a prendere provvedimenti adeguati per la sicurezza. Intanto, rimane ancora isolato, nell'entroterra di Ventimiglia, il borgo di Castel Vittorio, dove abitano circa 300 persone. Numerose frane bloccano infatti l'accesso al paese, dove vigili del fuoco e protezione civile non sono ancora riusciti ad arrivare.