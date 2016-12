Imperia, crollo in teatro: 3 feriti

00:07 - Almeno tre persone, tra le quali una bambina, sono rimaste ferite dal crollo di una parte di controsoffitto in cartongesso di un teatro a Diano Castello, nell'Imperiese. Le tre persone investite dal crollo non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, con i vigili del fuoco e i carabinieri. Crollata una superficie di circa 10 metri quadrati, durante una rappresentazione. Sopralluogo per verificare l'agibilità dello stabile.