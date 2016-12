Imperia, corpo carbonizzato in auto

10:19 - Un cadavere carbonizzato in un'auto andata in fiamme è stato trovato sotto un cavalcavia nel comune di San Bartolomeo al Mare, nell'Imperiese. Il corpo era in una vecchia Peugeot 205 nella zona denominata Chiappa, al confine con la provincia di Savona. Sul posto gli uomini della Squadra mobile e della polizia scientifica, che stanno effettuando i rilievi. A dare l'allarme è stato un passante che aveva visto l'auto ancora in fiamme.