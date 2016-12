19:51 - L'aeroporto di Genova è stato chiuso nel tardo pomeriggio in seguito a un incidente a un aereo Canadair, che ha avuto un guasto al carrello in fase di atterraggio. Le autorità dello scalo hanno riferito che il carrello si è rotto appena ha toccato terra, ma il pilota è riuscito a fermare il velivolo senza altri danni. In corso le operazioni per rimuovere il materiale e liberare la pista e nel frattempo voli sospesi.