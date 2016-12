16:37 - Un vasto incendio si è sviluppato a Genova, in pieno centro, negli uffici al quarto piano di un edificio in piazza Matteotti. Lo stabile interessato dalle fiamme ospita anche il commissariato di polizia del capoluogo. I vigili del fuoco sono intervenuti con un'autoscala per evacuare il palazzo e una delle persone soccorse ha detto: "Abbiamo avuto molta paura. C'era tanto fumo, ma adesso stiamo tutti bene".