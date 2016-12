13:35 - Quella che vedete nel filmato era la torre dei piloti del porto di Genova, il centro di controllo del traffico marittimo. Ora non c'è più nulla. Un anno fa alle 23:02 il mercantile Jolly Nero ha sbagliato la manovra uscendo dal porto e l'ha abbattuta. Per 9 uomini che lavoravano all'interno della torre e della palazzina che c'era accanto non c'è stato scampo. Ecco il momento dell'allarme nella prima chiamata al 118, le voci registrate dalla scatola nera con i comandanti dei rimorchiatori che ancora non si erano resi conto di quel che era accaduto e le testimonianze dei protagonisti.

Mentre l'inchiesta si avvia alla conclusione, Genova ricorda le vittime: in mattinata la messa in cattedrale, e all'ora della tragedia un cono di luce proietterà una torre virtuale nel cielo del porto, fermo per lutto. Intanto è già pronto il progetto per un monumento che sarà costruito nel luogo in cui sorgeva la torre: 9 pali che sorgeranno dall'acqua a simboleggiare gli angeli del mare, come anche Sara Palmerino, la fidanzata di una delle vittime, chiama i caduti.