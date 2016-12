Genova, spiagge invase dalla legna: è lite sui falò

12:13 - Spiagge della Liguria e in particolare quelle di Genova pullulano di legna. Portata dalla mareggiata di quasi venti giorni fa, qualche diga che si è formata raggiunge anche il metro e oltre. Adesso lo scontro è tra il Presidente della Regione e il Ministro dell'Ambiente. Il primo propone di bruciarla, il secondo si oppone: "Non si può, sviluppa diossina". Una lite sul falò che continuerà visto che per qualche pasticcio burocratico i privati non possono portare via detriti, essendo proprietà demaniale, e i comuni non possono bruciarla sul posto. L'unica soluzione sarebbe quella di mandarli in discarica, peccato che sia un'opzione costosissima che, visto il momento, nessun Comune si può permettere di affrontare. Tutti al lavoro per trovare una soluzione...