Genova, scambiato per un barbone 44enne muore di freddo davanti casa

11:20 - Una tragedia che poteva essere evitata quella accaduta nel quartiere Rivarolo, a Genova, la notte di Capodanno. Il 44enne Roberto Josè Melendrez Montenegro è morto, probabilmente colpito da una congestione causata dal freddo, davanti al portone di casa sua. Gli inquilini del palazzo gli sono passati accanto, ma lo hanno scambiato per un barbone e non l'hanno aiutato. Quando è stato soccorso, il mattino dopo, ormai era tardi.

Roberto, nato in Ecuador, aveva un lavoro da tinteggiatore. Nessun precedente penale, non aveva mai creato problemi ai vicini. Sul cadavere non sono risultati segni di lesioni o percosse. Dai primi rilievi effettuati è stata subito esclusa la morte violenta e gli ulteriori accertamenti disposti dal pm Biagio Mazzeo lasciano supporre un decesso dovuto proprio alla bassa temperatura.