Genova, sale su locomotore: 14enne rimane folgorato

15:42 - Un 14enne, Samuele Causa, è morto folgorato dai cavi dell'alta tensione che alimentano i locomotori all'interno della stazione ferroviaria di Busalla (Genova). Il ragazzo si trovava nei pressi dei binari con un amico, quando ha deciso di salire sul locomotore. Qui, forse perché stava scivolando, si sarebbe aggrappato ai cavi dell'alta tensione. La scarica elettrica di migliaia di volt è stata letale: il ragazzo è morto sul colpo.

Il locomotore è stato sequestrato dai carabinieri della compagnia di San Martino, che hanno messo i sigilli anche all'intera area dove è avvenuto l'incidente e ai cavi dell'alta tensione che hanno provocato la scarica di corrente.



Accertamenti sono in corso per capire se il locomotore, con il quale solitamente si spostano i vagoni all'interno della stazione, fosse stato lasciato regolarmente in quella zona. Il sostituto procuratore di turno Luca Scorza Azzarà ha aperto un fascicolo e nelle prossime ore deciderà se effettuare o meno l'autopsia sul giovane.